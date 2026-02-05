Мужчина убил жену в День святого Валентина
Жителя США Тейлора Майера признали виновным в убийстве жены. Об этом пишет портал WDRB.
По данным издания, присяжные пришли к выводу, что мужчина расправился с 36-летней супругой в их доме, когда рядом находились дети. Защита настаивает, что Майер действовал в состоянии аффекта. Он заподозрил жену в измене. Трагедия произошла в феврале 2025 года, в День святого Валентина.
В полицию обратился друг женщины — он слышал ее крики о помощи. Правоохранителей в гараж впустил сам Майер. Внутри они обнаружили женщину без признаков жизни с многочисленными травмами. Следствие установило, что обвиняемый сначала избивал и душил супругу, а затем нанес ей около 40 ножевых ранений. После этого он отправил снимки с места преступления родственникам погибшей.
Сам Майер объяснил случившееся ревностью: по его словам, в праздничный день жена вела себя отстраненно, а накануне он якобы получил фото, где она держится за руки с коллегой. Окончательный приговор мужчине, который все время находился под стражей без права на залог, огласят 20 февраля.
