Россиянин в пылу ссоры облил женщину горючей жидкостью и поджёг

05 февраля 2026, 20:04

Суд в Уфе приступил к рассмотрению дела об умышленном поджоге женщины

Фото: Istock/bee32

В Калининском районном суде Уфы начали рассматривать уголовное дело 45-летнего мужчины. Обвинение предъявляет ему умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Как уточняет пресс-служба суда, обвиняемый облил женщину горючей жидкостью и поджёг.