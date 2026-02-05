Россиянин в пылу ссоры облил женщину горючей жидкостью и поджёг
В Калининском районном суде Уфы начали рассматривать уголовное дело 45-летнего мужчины. Обвинение предъявляет ему умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Как уточняет пресс-служба суда, обвиняемый облил женщину горючей жидкостью и поджёг.
Следствие считает, что преступление гражданин совершил с особой жестокостью, общеопасным способом и применил предмет в качестве оружия. Установлено, что мужчина находился в квартире с потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения.
В состоянии гнева он взял стеклянную банку с горючей жидкостью, выплеснул её содержимое на женщину и поджёг одежду и тело с помощью зажигалки. В результате уфимка получила обширные ожоги 50% тела первой, второй и третьей степени. Суд теперь приступил к исследованию материалов дела и всех обстоятельств произошедшего.
