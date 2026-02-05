«Не пугайтесь»: пенсионеров из частного пансионата в Новой Москве госпитализировали
SHOT: 10 пенсионеров госпитализировали с отравлением в Новой Москве
Десять пенсионеров из частного пансионата в Новой Москве госпитализировали с симптомами кишечной инфекции. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, причиной вспышки могло стать питание просроченными продуктами.
По данным источника, ЧП произошло в пансионате «Гераника» в селе Красная Пахра. Постояльцы жаловались на тошноту, рвоту и боли в животе. Учреждение закрыли на карантин, проводится проверка, заболевшим оказывают медицинскую помощь.
«Не пугайтесь, к сожалению, это жизнь», — прокомментировали журналистам в заведении.
В «Геранике» заявляют, что следят за качеством питания. На кухне работают опытные повара, которые готовят диетические блюда для пожилых с учетом медицинских рекомендаций. Отмечается, что пансионат принимал людей с тяжелыми диагнозами, в том числе с шизофренией, сахарным диабетом, ДЦП, онкологическими заболеваниями и сердечно‑сосудистыми проблемами.