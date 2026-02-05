«Не пугайтесь»: пенсионеров из частного пансионата в Новой Москве госпитализировали

05 февраля 2026, 20:13

SHOT: 10 пенсионеров госпитализировали с отравлением в Новой Москве

Фото: istockphoto/Neil Bussey

Десять пенсионеров из частного пансионата в Новой Москве госпитализировали с симптомами кишечной инфекции. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, причиной вспышки могло стать питание просроченными продуктами.





По данным источника, ЧП произошло в пансионате «Гераника» в селе Красная Пахра. Постояльцы жаловались на тошноту, рвоту и боли в животе. Учреждение закрыли на карантин, проводится проверка, заболевшим оказывают медицинскую помощь.





«Не пугайтесь, к сожалению, это жизнь», — прокомментировали журналистам в заведении.