Самолет экстренно приземлился из-за изнасилования 16-летней пассажирки на борту
Рейс Шаннон — Бостон совершил экстренную посадку в ирландском аэропорту после сообщения о предполагаемом изнасиловании 16-летней пассажирки на борту. Об этом пишет Irish Star.
По данным издания, в сексуальном насилии подозревают 58-летнего мужчину, который, как утверждается, сидел рядом с девушкой. Она сообщила о случившемся бортпроводнице, после чего командир воздушного судна принял решение приземлиться в Шанноне.
В аэропорту подозреваемого задержали. Правоохранители также опросили возможных свидетелей и бабушку пострадавшей.
Отмечается, что помимо уголовной ответственности мужчину могут обязать компенсировать авиакомпании понесенные из-за посадки убытки.
