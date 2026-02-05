Достижения.рф

Самолет экстренно приземлился из-за изнасилования 16-летней пассажирки на борту

Самолет экстренно посадили из-за изнасилования 16-летней пассажирки в Британии
Фото: istockphoto/rebius

Рейс Шаннон — Бостон совершил экстренную посадку в ирландском аэропорту после сообщения о предполагаемом изнасиловании 16-летней пассажирки на борту. Об этом пишет Irish Star.



По данным издания, в сексуальном насилии подозревают 58-летнего мужчину, который, как утверждается, сидел рядом с девушкой. Она сообщила о случившемся бортпроводнице, после чего командир воздушного судна принял решение приземлиться в Шанноне.

В аэропорту подозреваемого задержали. Правоохранители также опросили возможных свидетелей и бабушку пострадавшей.

Отмечается, что помимо уголовной ответственности мужчину могут обязать компенсировать авиакомпании понесенные из-за посадки убытки.

Никита Кротов

