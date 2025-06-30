Мужчина, убивший владельца ночного клуба в Краснодаре, приговорён к 16 годам тюрьмы
Андранику Григоряну, застрелившему в марте 2024 года владельца ночного клуба в Краснодаре Якуба Хамида Туре, вынесли приговор: 16,5 лет строгого режима, сообщает телеграм-канал «112».
Григорян задолжал Туре семь миллионов рублей, осуждённый брал деньги под залог собственного дома. Из-за того, что Григорян не смог отдать долг, он расстрелял Туре из охотничьего ружья.
Суд принял во внимание, что преступник сам вызвал полицию и сдался, но учёл и то, что Григорян открыл огонь на людной улице (улице Будённого) — пули вполне могли убить кого-то ещё.
Также, по данным «112», осуждённый должен выплатить родным Туре 3 миллиона рублей.
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