Мужчина, убивший владельца ночного клуба в Краснодаре, приговорён к 16 годам тюрьмы

30 июня 2025, 12:32

112: мужчина, убивший владельца ночного клуба в Краснодаре, осуждён на 16,5 лет

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Андранику Григоряну, застрелившему в марте 2024 года владельца ночного клуба в Краснодаре Якуба Хамида Туре, вынесли приговор: 16,5 лет строгого режима, сообщает телеграм-канал «112».