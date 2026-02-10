Мужчина ударил подростка бутылкой в московском метро
В Москве мужчина разбил подростку голову бутылкой
Мужчина ударил 17-летнего подростка бутылкой по голове в московском метро. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Нападавшим оказался 41-летний житель Саранска. Согласно информации ведомства, злоумышленник спровоцировал конфликт с несовершеннолетним на платформе станции метро «Каховская».
Молодой человек получил удар бутылкой по голове. Пострадавшего пришлось госпитализировать. Правоохранительные органы быстро установили личность дебошира и задержали его. Вопрос о привлечении мужчины к ответственности находится под надзором прокуратуры.
Читайте также: