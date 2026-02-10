В Йошкар-Оле пьяный мужчина убил трех человек и поджег квартиру

10 февраля 2026, 14:30

Фото: iStock/Dzurag

В Йошкар-Оле возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек, тела которых обнаружили после пожара в квартире. Прокуратура города сообщила, что держит расследование на особом контроле.





По версии следствия, трагедия произошла в ночь с 8 на 9 февраля 2026 года в комнате одного из многоквартирных домов на улице Первомайской. Во время совместного распития алкоголя мужчина 1978 года рождения нанес ножевые ранения своей сожительнице, ее двоюродной сестре и сожителю последней.



После нападения подозреваемый поджег помещение и скрылся. Погибших нашли сотрудники экстренных служб во время тушения пожара.



Правоохранители задержали предполагаемого преступника в одной из гостиниц — им оказался житель Республики Коми. В ближайшее время суду предстоит решить вопрос о мере пресечения, следственные действия продолжаются.

