Мужчина удушил школьницу зарядкой и спрятал ее труп в российском регионе
Верховный суд Удмуртии утвердил приговор молодому человеку, признанному виновным в удушении школьницы проводом зарядного устройства и сокрытии её тела, сообщила объединённая пресс-служба судов региона, пишет «Лента.ру».
Житель Глазовского района приговорён к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, 26 апреля подсудимый, которому тогда было 17 лет, поссорился со своей девушкой в бане матери в посёлке Дом отдыха Чепца. Во время конфликта он схватил шнур зарядки и затянул его на шее потерпевшей; она скончалась.
После этого молодой человек закопал тело у реки; его обнаружили лишь спустя 12 дней. Подсудимый вину не признал и вместе с защитой пытался обжаловать приговор, однако жалоба была отклонена.
Ранее следователи также возобновили и раскрыли дело об изнасиловании и убийстве 18‑летней студентки, тело которой было найдено в лесу под Кировом 27 лет назад.
