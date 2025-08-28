Мужчина удушил школьницу зарядкой и спрятал ее труп в российском регионе

28 августа 2025, 14:53

Жителя Удмуртии приговорили к 6 годам за убийство школьницы шнуром зарядки

Фото: istockphoto/AMilkin

Верховный суд Удмуртии утвердил приговор молодому человеку, признанному виновным в удушении школьницы проводом зарядного устройства и сокрытии её тела, сообщила объединённая пресс-служба судов региона, пишет «Лента.ру».