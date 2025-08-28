Полуголый качок ворвался в отделение полиции и избил сотрудников под Оренбургом
В Орске Оренбургской области пьяный накачанный мужчина ворвался в отдел полиции Октябрьского района и напал на сотрудников. Инцидент произошёл 20 августа, сообщает Telegram-канал SHOT.
Полуголый дебошир без предупреждения накинулся на одного полицейского, затем повалил второго на пол, а с третьим пытался поговорить, не применяя силу. После недолгой драки мужчина покинул здание.
Как стало известно, дежурные не смогли самостоятельно задержать нападавшего, поэтому к ним на помощь вызвали спецназ. Позже ОМОН прибыл домой к напавшему, и мужчину задержали. Он записал видео с извинениями.
Однако раскаяние не помогло: на мужчину заведено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Читайте также: