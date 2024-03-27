Мужчина угнал несколько машин ради поездки к матери и стал фигурантом семи уголовных дел

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В Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов задержали серийного автоугонщика. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на УМВД России по региону.
Злоумышленником оказался 29-летний мужчина, проживающий в городе Ленинск-Кузнецкий. В отношении мужчины возбудили семь уголовных дел по статье 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») УК РФ, он отправлен под стражу.
По данным следствия, ночью фигурант вызвал такси к матери в поселок Свердловский, но автомобиль не был найден. Тогда россиянин решил угнать транспортное средство, разбил стекло ВАЗ-2114 с помощью отвертки, проник внутрь и поехал в сторону населенного пункта. В пути машина заглохла и тогда мужчина решил украсть еще один автомобиль, который впоследствии оставил недалеко от родительского дома.
После задержания полицейские установили причастность мужчины еще к пяти аналогичным преступлениям, совершенным с сентября по ноябрь 2023 года. Все авто возвращены законным владельцам.
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По данным следствия, ночью фигурант вызвал такси к матери в поселок Свердловский, но автомобиль не был найден. Тогда россиянин решил угнать транспортное средство, разбил стекло ВАЗ-2114 с помощью отвертки, проник внутрь и поехал в сторону населенного пункта. В пути машина заглохла и тогда мужчина решил украсть еще один автомобиль, который впоследствии оставил недалеко от родительского дома.
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Алина Юрчак