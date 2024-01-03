Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Москве обнаружили тело 16-летнего сына директора департамента «Норникеля»

В Москве обнаружили тело 16-летнего сына директора департамента «Норникеля»

03 января 2024, 18:09
Фото: istockphoto/Motortion

Фото: istockphoto/Motortion

По предположительной версии, подростка могли случайно убить.
Baza пишет, что парня объявили в розыск 31 декабря. По словам родителей, 16-летний Егор (имя изменено) днём вышел из дома и не вернулся.

Спустя сутки его труп нашли в лесопарковой зоне. На ногах парня были обнаружены многочисленные мелкие раны. Тело промёрзло, из-за чего установить точное время смерти не удалось.


Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в среду 3 января в результате ДТП в Новосибирской области погибли 4 человека. Об этом информирует ГУМВД по региону.

По информации ведомства, примерно в 14.50 (10.55 по московскому времени) 44-летний мужчина, сидя за рулем автомобиля Toyota Racti, ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в направлении города Новосибирска.

По предварительным данным, не справившись с управлением при обгоне он столкнулся со встречным Huinday Tucson под управлением мужчины 1969 года рождения. После этого Toyota врезалась в попутный грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения.

Читайте также:

В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека

В Екатеринбурге отправили в СИЗО мужчину, который убил прохожего у «Гринвича»

ТАСС: Осужденный за взятку экс-глава екатеринбургского УМВД погиб в зоне СВО
#москва
#подростки
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В селе Воронежской области, где упал боеприпас, пострадали более 100 домов
03 января 2024, 17:59

Фото: istock / Srdjanns74

В селе Петропавловка Воронежской области, в результате падения боеприпаса, более ста домов получили повреждения. Отмечается, что 8 из них полностью разрушены. Об этом информирует правительство региона в телеграм-канале.

Министерство обороны России 2 января сообщило, что в поселке Петропавловка Острогожского района Воронежской области при выполнении полета воздушного судна воздушно-космических сил произошел аварийный сход боеприпаса.

В Петропавловке проживает 579 человек в 303 домах.

«В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Из них 11 — остались у родственников (при необходимости им предоставят места в ПВР), четверых временно поселили в пансионат Коротоякский», — указано в сообщении.
Отмечается, что 9 самых разрушенных домов построят по новой. Помимо этого, были повреждены дом культуры, школа и здание местной администрации. После экспертизы зданий станет известно, можно ли в них будет восстановить кровлю и заменить окна.

Читайте также:

Пьяный пассажир бизнес-класса рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж

В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца

Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка

#школа
#дом
#дом культуры
#правительство
#человек
#здание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число погибших в результате взрыва у могилы Сулеймани в Иране превысило 100
03 января 2024, 17:29

Фото: istock / Soumen Hazra

Количество жертв в результате взрывов возле кладбища в иранском городе Керман, на котором похоронен военный деятель Касем Сулеймани, выросло до 103. Об этом сообщает госагентство IRNA.

Местные информагентства также пишут, что из-за взрывов скончались трое сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана.

По данным службы экстренной помощи Кермана, ранены 141 человек. Часть из них находится в критическом состоянии.

Командующего спецподразделением КСИР Сулеймани убили 3 января 2020 года после авиационного удара военно-воздушных сил Соединенных Штатов около аэропорта Багдада. Вашингтон полагает, что генерал виновен в нападениях на правительство США в Багдаде в 2019 году.

Иран расценил это как террористический акт и атаковал в Ираке базы американских военных, что привело к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, власти Ирана неоднократно обещали отомстить за смерть Сулеймани.

Читайте также:

Пьяный пассажир бизнес-класса рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж

В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца

Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка

#сша
#смерть
#правительство
#кладбища
#человек
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Туле в результате взрыва самодельной гранаты в квартире мужчине оторвало кисть
Shot: В Туле мужчине оторвало руку из-за взрыва самодельной гранаты в квартире
03 января 2024, 17:12

Фото: istock / by sonmez

В Туле в многоэтажном доме взорвалась граната, мужчине оторвало руку. Пострадавший собирал снаряд у себя дома. Отмечается, что ранее он был судим за захват заложников.

Как сообщает телеграм-канал Shot, самодельная граната взорвалась в одной из квартир жилого дома на улице Плеханова в Туле примерно в 12:00. 51-летнего хозяина дома госпитализировали с минно-взрывной травмой левой руки.

Выяснилось, что он пытался своими руками собрать гранату из корпуса и запала. Запал взорвался у него в руки сильно травмировав кисть.

Сейчас медики пытаются спасти руку мужчине, а правоохранительные органы выясняют, как и для чего он купил составные части гранаты.

Ранее сообщалось, что в Иркутске мужчина ракетницей разнёс соседям квартиру и ранил их гостя. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Пьяный пассажир бизнес-класса рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж

В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца

Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка

#снаряд
#пострадавший
#граната
#медики
#дома
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека
МВД: в Новосибирской области в результате ДТП погибли четыре человека
03 января 2024, 16:57

Фото: istock / gorodenkoff

В среду 3 января в результате ДТП в Новосибирской области погибли 4 человека. Об этом информирует ГУМВД по региону.
По информации ведомства, примерно в 14.50 (10.55 по московскому времени) 44-летний мужчина, сидя за рулем автомобиля Toyota Racti, ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в направлении города Новосибирска. По предварительным данным, не справившись с управлением при обгоне он столкнулся со встречным Huinday Tucson под управлением мужчины 1969 года рождения. После этого Toyota врезалась в попутный грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения.

В результате ДТП скончался водитель и две женщины-пассажирки Toyota возраста 25 и 40 лет. Водитель автомобиля Huindai умер в районной больнице.

На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, ГАИ и МЧС.

Читайте также:

Пьяный пассажир бизнес-класса рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж

В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца

Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка

#дтп
#мчс
#водитель
#гаи
#сотрудники
#сибирь
#авария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Иране при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 20 человек
IRIB: в Иране при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 20 человек
03 января 2024, 15:47

Фото: istock / RamonCast

В результате взрыва, который прогремел в иранском городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани, погибли как минимум 20 человек. Об этом информирует телеканал IRIB.

Командующего спецподразделением КСИР Сулеймани убили 3 января 2020 года после авиационного удара ВВС США в около аэропорта Багдада. Вашингтон утверждает, что генерал виновен в нападениях на правительство Соединенных Штатов в Багдаде в 2019 году.

Иран расценил это как террористический акт и атаковал в Ираке базы американских военных, что привело к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, власти Ирана неоднократно обещали отомстить за смерть Сулеймани.

Читайте также:

Пьяный пассажир бизнес-класса рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж

В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца

Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка

#сша
#правительство
#человек
#взрыв
#клад
#ирак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве пенсионерка обвинила девочек-первоклассниц в создании ОПГ
03 января 2024, 15:20

Фото: istock / Dzurag

В Москве бабушка написала заявление в полицию на одноклассницу своей внучки, которая учится в первом классе. Женщина обвиняет первоклашку в создании организованной преступной группы.

Как сообщает телеграм-канал Baza, 30 декабря к правоохранителям обратилась 64-летняя Ольга. Пенсионерка рассказала, что зеленоградской школе три девочки-первоклассницы создали свою ОПГ и терроризируют других школьников. Бабушка сказала, что ее терпения лопнуло, когда одна из девочек ударил её внучку по ноге.

Женщина пыталась поговорить со школьным преподавателем, но понимания не нашла и решила заявить в полицию.

В дежурной части приняли заявление и пообещали разобраться с «девочками-террористками». Теперь этим делом займутся сотрудники ПДН.

Ранее сообщалось, что на Урале пятиклассники побили девочку-сироту, а их мать снимала происходящее на телефон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Пьяный пассажир бизнес-класса рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж

В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца

Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка

#пенсионерка
#женщина
#сотрудники
#заявление
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Четыре человека пострадали от схода боеприпаса под Воронежем
Гусев: после схода боеприпаса в Воронежской области пострадали четыре человека
03 января 2024, 14:19

Фото: iStock/DarthArt

Четыре человека получили травмы после падения боеприпаса в Воронежской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Вечером 2 января стало известно, что в Петропавловке Воронежской области произошёл аварийный сход боеприпаса. В Минобороны сообщили, что инцидент произошёл во время пролёта над населённым пунктом военного самолёта. Изначально глава региона отмечал, что никто из жителей не получил травм, однако были разрушены семь домов.

Сегодня выяснилось, что за помощью в фельдшерско-акушерский пункт обратились четыре местных жителя с лёгкими травмами. В настоящее время, подчеркнул Гусев, пункт работает ежедневно, поскольку поступает большое количество обращений, в том числе и за получением консультации у психолога.

Также губернатор отметил, что после изучения масштабов разрушений, было принято решение заново выстроить девять жилых домов.

Читайте также:

Под Воронежем восстановили теплоснабжение после схода боеприпаса

В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса

Губернатор Старовойт: Из-за атаки ВСУ в Курской области повреждена подстанция
#воронеж
#боеприпас
#пострадавшие
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Четырёх человек с обморожением госпитализировали в Санкт-Петербурге
03 января 2024, 14:01

Фото: iStock/sudok1

В Санкт-Петербурге за первые два дня нового года с обморожениями госпитализировали четырёх человек. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
Издание отмечает, что в больницу попали две женщины и двое мужчин.

Всего, согласно статистике за ноябрь-декабрь 2023 года, с диагнозом «обморожение» в больницы Санкт-Петербурга поступило 20 человек.

Ранее в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в результате падения льда с крыши в подмосковных Люберцах пострадали трое человек. Они были экстренно госпитализированы. Один получил незначительные травмы и отказался от госпитализации. Остальные проходят курс лечения.

Читайте также:

Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге

В Петербурге зафиксирован наивысший в стране показатель смертности от COVID-19

Синоптик Шувалов сделал неожиданный прогноз погоды в праздничную неделю
#санкт-петербург
#госпитализация
#мороз
#погода
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Урале пятиклассники избили девочку-сироту, а их мать снимала происходящее на камеру
В Нижнем Тагиле пятиклассники около школы ногами избили 11-летнюю девочку-сироту
03 января 2024, 12:53

Фото: istock / gorodenkoff

В Нижнем Тагиле 11-летняя девочка получила тяжелые травмы после избиения ровесниками. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в телеграм-канале.

До этого в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» появились сведения о том, что два брата-пятиклассника ударили в лицо мальчика, а затем ногами избили 11-летнюю девочку-сироту. Кроме того, мать пятиклассников стояла рядом и снимала все на видео.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сказано в сообщении.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал исполняющего обязанности руководителя СУ по Свердловской области предоставить доклад о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в Москве восьмиклассника обвинили в пытках своего сверстника после школы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Пьяный пассажир бизнес-класса рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж

В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца

Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка

#уголовное мать
#инцидент
#ск рф
#избиение
#дети
#сироты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф