В Москве обнаружили тело 16-летнего сына директора департамента «Норникеля»

Фото: istockphoto/Motortion
По предположительной версии, подростка могли случайно убить.
Baza пишет, что парня объявили в розыск 31 декабря. По словам родителей, 16-летний Егор (имя изменено) днём вышел из дома и не вернулся.
Спустя сутки его труп нашли в лесопарковой зоне. На ногах парня были обнаружены многочисленные мелкие раны. Тело промёрзло, из-за чего установить точное время смерти не удалось.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее сообщалось, что в среду 3 января в результате ДТП в Новосибирской области погибли 4 человека. Об этом информирует ГУМВД по региону.
По информации ведомства, примерно в 14.50 (10.55 по московскому времени) 44-летний мужчина, сидя за рулем автомобиля Toyota Racti, ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в направлении города Новосибирска.
По предварительным данным, не справившись с управлением при обгоне он столкнулся со встречным Huinday Tucson под управлением мужчины 1969 года рождения. После этого Toyota врезалась в попутный грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения.
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Спустя сутки его труп нашли в лесопарковой зоне. На ногах парня были обнаружены многочисленные мелкие раны. Тело промёрзло, из-за чего установить точное время смерти не удалось.
Ранее сообщалось, что в среду 3 января в результате ДТП в Новосибирской области погибли 4 человека. Об этом информирует ГУМВД по региону.
По информации ведомства, примерно в 14.50 (10.55 по московскому времени) 44-летний мужчина, сидя за рулем автомобиля Toyota Racti, ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в направлении города Новосибирска.
По предварительным данным, не справившись с управлением при обгоне он столкнулся со встречным Huinday Tucson под управлением мужчины 1969 года рождения. После этого Toyota врезалась в попутный грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения.
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Мария Фирсова