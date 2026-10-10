Мужчина угрожал ножом и поджогом детям
В бразильском городе Куритиба сотрудники полиции застрелили мужчину, который удерживал в заложниках 13 детей в возрасте от четырех до пяти лет. Нападавший угрожал воспитанникам и сотрудникам детского сада ножом и поджогом. Всех детей удалось освободить, сообщает Associated Press (AP).
Инцидент произошел 9 октября в муниципальном центре дошкольного образования CMEI São Braz, расположенном в районе Сан-Брас. По словам представителя полиции штата Парана Летисии Мартинс, мужчина перелез через ограждение, проник в здание и захватил детей и работников учреждения.
Как пишет Folha de S.Paulo, у злоумышленника были нож, муляж огнестрельного оружия и горючая жидкость, которую он разлил на полу, угрожая устроить пожар. Захват произошел около 15:00 по местному времени. Переговоры с мужчиной продолжались примерно три часа.
Командир специального подразделения полиции Александре Лопес Диас сообщил, что силовики приняли решение о штурме после того, как нападавший начал избивать детей. По его словам, полицейские заметили, что состояние воспитанников ухудшается, и решили вмешаться, чтобы не допустить более тяжелых последствий.
Около 18:00 сотрудники полиции вошли в помещение. Когда мужчина попытался схватить одного из детей, силовики застрелили его. Диас также сообщил AP, что нападавший страдал шизофренией.
После освобождения пятерых детей направили на медицинское обследование. По данным Folha de S.Paulo, у одного из них было повреждено лицо. При этом AP со ссылкой на местные власти сообщило, что никто из детей не пострадал.
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