10 октября 2026, 11:13

AP: В Бразилии мужчина угрожал ножом и поджогом детям

Фото: istockphoto/Ajax9

В бразильском городе Куритиба сотрудники полиции застрелили мужчину, который удерживал в заложниках 13 детей в возрасте от четырех до пяти лет. Нападавший угрожал воспитанникам и сотрудникам детского сада ножом и поджогом. Всех детей удалось освободить, сообщает Associated Press (AP).