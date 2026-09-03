В Петербурге пациент с травматом взял в заложники врача
В поликлинике Санкт-Петербурга мужчина с травматическим пистолетом захватил в заложники врача. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
25-летний пациент удерживал медика в кабинете на втором этаже поликлиники №78, расположенной на Будапештской улице.
Злоумышленник требовал, чтобы его убили, и выкрикивал намерение совершить самоубийство. Прибывшие на место сотрудники полиции обезвредили нарушителя и изъяли оружие.
Представители медицинского учреждения отметили, что инцидент завершился благополучно благодаря слаженным действиям персонала и правоохранителей. Пострадавших в результате происшествия нет, угроза для окружающих отсутствует.
До этого сообщалось о происшествии в Подмосковье. Там девушка попала в больницу из-за таракана, заползшего ей в ухо.
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