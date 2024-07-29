В Подмосковье мужчина подкурил сигарету от газовой плиты и умер от ожогов

Фото: iStock/FotoCuisinette
В Электростали мужчина решил подкурить сигарету от газовой плиты, но загорелся сам и умер от полученных ожогов. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 27 июля мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, решил подкурить сигарету от включенной газовой плиты. В какой-то момент огонь от конфорки перекинулся на его волосы и одежду. От полученных ожогов он скончался. Тело мужчины обнаружила его жена только на следующий день после смерти.
Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах умерли три сестры, тела которых находились в квартире две недели. Два месяца назад девушки полностью отказались от еды. Предположительно, девушки были членами секты.
Читайте также:
В Махачкале мужчина получил год условно за смерть троих человек
В Краснодарском крае трое мужчин утонули после падения с гидроцикла
Облитая мужем кислотой россиянка полгода не может самостоятельно питаться
Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах умерли три сестры, тела которых находились в квартире две недели. Два месяца назад девушки полностью отказались от еды. Предположительно, девушки были членами секты.
Читайте также:
В Махачкале мужчина получил год условно за смерть троих человек
В Краснодарском крае трое мужчин утонули после падения с гидроцикла
Облитая мужем кислотой россиянка полгода не может самостоятельно питаться
Элина Позднякова