Мужчина угрожал своим детям расправой за плохое поведение
В США многодетный отец систематически издевался над собственными детьми. Об этом пишет журнал People.
По данным следствия, 35-летний Кертис Борденкирчер из Индианы «воспитывал» своих детей изощренными способами: заставлял их подолгу стоять в углу до потери сил, избивал ремнем, оставляя синяки и кровоподтеки, угрожал физической расправой. Уголовное дело возбудили в октябре этого года, когда в службу опеки сообщили о ребенке со следами побоев.
Мужчине предъявили обвинения по четырем эпизодам жестокого обращения и двум случаям угроз убийством. Обвиняемого освободили под залог, но запретили как-либо контактировать с детьми. На первом заседании он не признал вину. Следующее заседание запланировано на 4 декабря. Нерадивому родителю грозит до десяти лет тюрьмы.
