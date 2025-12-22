Достижения.рф

Мужчина угрожал взорвать отделение банка в Белгороде

Фото: iStock/blinow61

Мужчина угрожал взорвать отделение банка в Белгороде. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.



По его данным, все произошло около 11:00 на улице Преображенская. Злоумышленник позвонил в экстренные службы, заявив, что на нем якобы закреплено СВУ. Он также потребовал, чтобы сотрудники ФСБ приехали в офис для переговоров. К тому времени все посетители и сотрудники успели покинуть здание. После часа беседы мужчина добровольно сдался правоохранителям.

По предварительным данным, взрывного устройства при задержанном не обнаружили. Сейчас его допрашивают, мотивы его действий устанавливают.

Лидия Пономарева

