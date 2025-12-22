Шесть человек пострадали при пожаре в российском городе
Трое взрослых и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Тарко-Сале. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в телеграм-канале.
По данным ведомства, информация о возгорании поступила 22 декабря в 5:48 по местному времени. Когда сотрудники экстренных служб прибыли на место, огонь охватил подъезд. К тому моменту 38 жильцов самостоятельно эвакуировались. Двоих из шести пострадавших доставили санавиацией в Новый Уренгой.
Через почти 4,5 часа пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. Тушение возгорания усложняется неблагоприятными погодными условиями, а именно — низкими температурами.
Ранее сообщалось, что в Барнауле возле торгового центра «Пионер» из-за технической неисправности загорелся автобус. Все пассажиры смогли сами выбраться до приезда пожарных.
Читайте также: