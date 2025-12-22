Шесть человек пострадали при пожаре в российском городе

22 декабря 2025, 12:33

Трое детей и трое взрослых пострадали при пожаре в жилом доме в ЯНАО

Фото: iStock/Distortion Media

Трое взрослых и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Тарко-Сале. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в телеграм-канале.