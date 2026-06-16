Мужчина украл и сжег лотерейный билет на 13 миллионов рублей

16 июня 2026, 22:35

В Таиланде мужчина украл и сжег выигрышный лотерейный билет соседки

Фото: istockphoto/Ralf Geithe

В Таиланде мужчина похитил у соседки счастливый билет на шесть миллионов батов (около 13,3 миллиона рублей), а затем сжег его, испугавшись, что правда вскроется. Об этом сообщает Mothership.