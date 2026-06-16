Мужчина украл и сжег лотерейный билет на 13 миллионов рублей
В Таиланде мужчина похитил у соседки счастливый билет на шесть миллионов батов (около 13,3 миллиона рублей), а затем сжег его, испугавшись, что правда вскроется. Об этом сообщает Mothership.
Жительница провинции Сукхотхай, 54-летняя Саян, приобрела три лотерейных билета и зашла к своей соседке Вэу, чтобы проверить результаты. Один из билетов оказался выигрышным.
Вэу предложила подруге оставить билеты у себя на ночь, чтобы не рисковать, нося их с собой по улицам. Однако на следующий день, когда Саян вернулась, соседка заявила, что ошиблась: ни один из билетов не выиграл, и она их уже выбросила. Саян не поверила и проверила мусорный бак возле дома Вэу — там оказались только два билета.
Женщина обратилась в полицию. Супруги Вэу и Дате были вызваны на допрос, но отрицали кражу и разрешили обыскать свой дом. При этом Вэу настаивала, что вернула все три билета подруге. Однако 11 июня Дате неожиданно признался в содеянном. Он рассказал, что забрал выигрышный билет и уничтожил его, когда Саян подала заявление в полицию, так как считал, что соседка слишком робкая и не станет обращаться в органы. Мужчина подчеркнул, что супруга о краже не знала. Сама Вэу, впрочем, призналась, что прятала билет, но не догадывалась, что его нашел муж.
Саян призналась, что была глубоко разочарована, узнав, что близкие люди, которых она считала друзьями, оказались замешаны в этом деле. На данный момент ни организаторы лотереи, ни полиция не дали ответа, сможет ли женщина получить выигрыш. Вопрос о привлечении Дате и Вэу к ответственности также пока остается открытым.
Читайте также: