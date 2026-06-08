Житель Миссури нашел забытый лотерейный билет и выиграл 50 тысяч долларов

08 июня 2026, 10:34

Фото: iStock/Rafa Jodar

Житель штата Миссури в США едва не лишился выигрыша в 50 тысяч долларов, или 3,6 миллиона рублей. Он купил билет еще в феврале, оставил его в пикапе среди других купонов и надолго о нем забыл. Об этом сообщает UPI.





Через несколько месяцев мужчина наткнулся на свои запасы и решил проверить их на заправке. Он отсканировал билеты и с удивлением узнал о выигрыше.





«Я, честно говоря, не знал, что сказать. Играю много лет, и это самое крупное, что я когда-либо выигрывал», — признался победитель.