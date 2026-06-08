Житель Миссури нашел забытый лотерейный билет и выиграл 50 тысяч долларов
Житель штата Миссури в США едва не лишился выигрыша в 50 тысяч долларов, или 3,6 миллиона рублей. Он купил билет еще в феврале, оставил его в пикапе среди других купонов и надолго о нем забыл. Об этом сообщает UPI.
Через несколько месяцев мужчина наткнулся на свои запасы и решил проверить их на заправке. Он отсканировал билеты и с удивлением узнал о выигрыше.
«Я, честно говоря, не знал, что сказать. Играю много лет, и это самое крупное, что я когда-либо выигрывал», — признался победитель.
По его словам, новость так его поразила, что он даже забыл заправиться, хотя уже заплатил за бензин. Часть денег мужчина планирует отдать внукам.
Лотерейные билеты — это прежде всего игра на удачу, в которой шанс выиграть почти всегда невелик. Принцип у всех лотерей похожий: человек покупает билет и получает возможность выиграть приз, если совпадут определённые числа, символы или комбинации.