Мужчина украл инвалидную коляску, чтобы доставить пьяного друга домой, и угодил под суд
В Польше мужчина украл инвалидную коляску, чтобы доставить домой пьяного друга, и попал под суд. Об этом информирует издание Boop.
В ночь на 10 марта в Добре произошёл инцидент: неизвестный украл инвалидную коляску, оставленную у подъезда многоквартирного дома. Стоимость украденного имущества составила 1700 злотых, что эквивалентно примерно 37 тысячам рублей. Вор погрузил коляску на свой велосипед и скрылся с места преступления.
Владелец коляски оперативно сообщил о пропаже в полицию, после чего детективы приступили к расследованию. Они опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения, что позволило им установить личность подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель. Полицейские вернули коляску законному владельцу.
На допросе задержанный попытался оправдаться, утверждая, что его друг был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог самостоятельно передвигаться. По словам подозреваемого, он решил помочь ему и взял коляску.
Теперь мужчина предстанет перед судом по обвинению в краже и нарушении судебного запрета на управление любыми двухколёсными транспортными средствами. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.
