Россиянин с камнем набросился на пассажира маршрутки из-за одной просьбы
В Екатеринбурге мужчина с камнем набросился на пассажира маршрутки из-за просьбы не материться. Об этом сообщает портал Е1.ru.
Россиянин также распылил в салоне газовый баллончик. Из-за удушающего запаха некоторым пассажирам пришлось выйти на ближайшей остановке.
Конфликт продолжился и на улице. Одна из пассажирок сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Полиция начала проверку по факту произошедшего.
