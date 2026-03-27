Российская туристка, впавшая в кому в Таиланде из-за удаленного зуба, умерла

27 марта 2026, 11:57

РИА Новости: туристка, впавшая в кому в Таиланде из-за удаленного зуба, умерла

Туристка из России Екатерина Панова, впавшая в кому в Таиланде из-за удаленного зуба, умерла. Об этом рассказала РИА Новости ее сестра Алена Давыдова.





Панова впала в кому после операции по удалению зуба мудрости, которую ей провели в Таиланде около трёх недель назад. Вместе с сестрой она отдыхала в Паттайе. Лечение проходило в госпитале Чонбури. Позже девушку перевезли в Россию, где её госпитализировали в одну из больниц столицы.





«Сегодня ночью ее не стало», — сообщила сестра покойной.