Российская туристка, впавшая в кому в Таиланде из-за удаленного зуба, умерла
Туристка из России Екатерина Панова, впавшая в кому в Таиланде из-за удаленного зуба, умерла. Об этом рассказала РИА Новости ее сестра Алена Давыдова.
Панова впала в кому после операции по удалению зуба мудрости, которую ей провели в Таиланде около трёх недель назад. Вместе с сестрой она отдыхала в Паттайе. Лечение проходило в госпитале Чонбури. Позже девушку перевезли в Россию, где её госпитализировали в одну из больниц столицы.
«Сегодня ночью ее не стало», — сообщила сестра покойной.
По ее словам, Екатерина так и не пришла в сознание. Медики пока не установили точный диагноз.
