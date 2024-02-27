Мужчина украл из магазина в Подмосковье около 20 упаковок клея

Видео: пресс-служба Росгвардии МО
Около 20 упаковок ремонтно-монтажного клея попытался вынести из магазина в Ленинском городском округе 37-летний приезжий из Вологодской области, злоумышленника содержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Тревожную кнопку в охраняемом Росгвардией магазине нажал охранник, который заметил, что мужчина пытается вынести неоплаченный товар.», — отмечается в сообщении.На видеозаписи из магазина видно, как мужчина прячет упаковки клея в свой рюкзак, спрятанный под пакетом.
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