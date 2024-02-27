Отдавшая мошенникам более 2,5 млн рублей москвичка подожгла в себе петарду

Фото: istock / gorodenkoff
Жительница Зеленограда стала жертвой мошенников. Неизвестные выманили у 56-летней женщины деньги и заставили поджечь петарду в себе. Об этом сообщает MK.RU.
По данным издания, злоумышленники позвонили москвичке по телефону и представились представителями компании сотовой связи. Мошенники попросили ее перезаключить договор. Спустя время женщине позвонил фальшивый сотрудник «Госуслуг» и заявил, что на ее счет мошенники пытаются оформить кредит.
На протяжении нескольких недель пострадавшая под разными предлогами передала обманщикам 2 миллиона 640 тысяч рублей. Аферистам этого не хватило и они продолжили издеваться над потерпевшей. Они заставляли ее фотографироваться обнаженным вместе с мужем.
«26 февраля мошенники убедили женщину, что спецслужбы решили ее чипировать, для этого ей нужно набить тату с определенным кодом. Следующим заданием стала покупка петарды, которую москвичке предстояло вставить в мужа. Женщина отказалась приносить в жертву супруга и решила самостоятельно выполнить данное задание. Москвичка закрылась в туалете, вставила в себя петарду и подожгла ее», – рассказал собеседник издания.
Пострадавшую доставили в одну из столичных больниц. Поняв, что три недели выполняла указания мошенников, она написала заявление в полицию. В МВД начали проверку.
Читайте также:
Жительница Люберец зарезала сожителя в День защитника Отечества
Под Челябинском задержанный напал на полицейского, а затем попытался скрыться
Алина Юрчак