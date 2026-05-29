В Подмосковье пожилой водитель грузовика насмерть сбил девочку на трассе
На трассе в Подмосковье водитель грузового автомобиля не заметил девочку, которая переходила дорогу, и сбил её. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в городском округе Химки. По предварительным сведениям, водитель 1962 года рождения за рулём грузовика «Фольксваген» совершил наезд на несовершеннолетнюю 2015 года рождения.
Школьница в этот момент переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Медики оперативно прибыли на место, но не смогли спасти девочку: она скончалась по пути в больницу. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии на севере Москвы. Там три подростка на скутере влетели в экскаватор-погрузчик.
Читайте также: