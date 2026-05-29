Россиянин заколол приятеля ножом из-за громкой музыки на лестничной площадке
В Санкт-Петербурге мужчина во время распития спиртного с приятелем ударил его ножом из-за громкой музыки. Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, инцидент произошёл 27 мая в доме на улице Партизана Германа.
Мужчина предложил знакомому выпить спиртного на лестничной площадке. Однако в тёмное время суток приятель начал громко разговаривать и включил музыку на колонке. Собутыльник сделал ему замечание — он не хотел мешать пожилым соседям.
В ответ приятель толкнул мужчину, и между ними завязалась драка. Увидев гневный взгляд излишне громкого знакомого, мужчина испугался. Он выхватил нож и наотмашь ударил оппонента лезвием в грудь. Пострадавший затих. Нападавший попрощался и ушёл домой.
Позже общий знакомый сообщил гражданину, что раненый не выжил, и посоветовал бежать. Мужчина последовал совету и спрятался на даче родственника в Ленинградской области. Там его и задержали полицейские. Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.
Читайте также: