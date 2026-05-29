Студенты четыре часа провисели вниз головой на сломанных американских горках
В городе Галвестон (США) восемь студентов застряли на американских горках на высоте 30 метров. Как сообщает California Post, они провели в вагончиках четыре часа.
Аттракцион «Железная акула» на пирсе Pleasure Pier вышел из строя почти в верхней точке перед спуском. Система безопасности остановила вагончик, и восемь пассажиров повисли под углом 90 градусов.
Пожарные спускали студентов по одному с помощью выдвижной лестницы и страховочных ремней. Операция завершилась через четыре часа. Сообщается, что ребята пережили сильный стресс: испуг, несколько часов под палящим солнцем и спасательную операцию на высоте 30 метров.
Причину поломки не назвали. Однако операционный директор Pleasure Pier пояснил, что аттракцион сработал по протоколу безопасности: он немедленно остановился, чтобы защитить пассажиров.
