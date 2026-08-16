В Москве у злостного нарушителя ПДД конфисковали элитный автомобиль жены

16 августа 2026, 17:01

Суд забрал у москвича автомобиль Infiniti за повторную пьяную езду

Фото: Istock/z1b

Московский суд принял решение о конфискации автомобиля Infiniti стоимостью свыше 1,9 миллиона рублей у 50-летнего водителя, который повторно сел за руль в состоянии опьянения. Об этом информирует столичная прокуратура.