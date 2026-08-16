В Москве у злостного нарушителя ПДД конфисковали элитный автомобиль жены
Московский суд принял решение о конфискации автомобиля Infiniti стоимостью свыше 1,9 миллиона рублей у 50-летнего водителя, который повторно сел за руль в состоянии опьянения. Об этом информирует столичная прокуратура.
В ведомстве уточнили, что мужчина уже имел административное взыскание за нетрезвую езду, однако вновь управлял транспортным средством без должных оснований.
Сотрудник ДПС остановил нарушителя на улице Академика Варги, но водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Судья назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил водительских прав на два года.
Кроме того, согласно пункту «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ, суд конфисковал в доход государства автомобиль, который официально принадлежит супруге осуждённого, оценённый более чем в 1,9 млн рублей. В прокуратуре добавили, что приговор ещё не вступил в законную силу.
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