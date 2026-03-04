Достижения.рф

Мужчина украл сумку у туристки в Таиланде ради содержания двух жен

Фото: iStock/Prasit Supho

В Таиланде мужчина украл сумку у туристки из Великобритании и объяснил свой поступок нуждой в деньгах на содержание жен. Об этом сообщает портал Khaosod.



Инцидент произошел 13 декабря 2025 года на улице Суравонг в Бангкоке. К 21-летней девушке сзади подъехал мотоциклист, выхватил сумку и скрылся. Внутри находились iPhone 17 Pro Max, два браслета Pandora общей стоимостью около 60 тысяч батов и три тысячи батов наличными.

Задержать злоумышленника удалось только 2 марта 2026 года у магазина 7-Eleven. На допросе 33-летний летний уроженец провинции Аюттхая признался в краже и объяснил, что ему не хватало доходов от работы в мототакси на обеспечение возлюбленных.

Как выяснилось, ранее он уже совершал аналогичное преступление в районе Нанг Лоенг.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0