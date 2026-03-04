В Петербурге спасли «Газельку»
Мусоровозчик спас маленькую кошку, которую вместе со старым диваном выбросили на свалку на 2-й Комсомольской улице в Петербурге. Об этом пишет Mash.
По словам очевидцев, животное сидело внутри мебели и жалобно мяукало. Шофер вытащил малышку и забрал к себе на передержку. Девочку назвали Газелькой, сейчас волонтёры ищут для неё новый дом.
Ранее в районе Нагатинского затона на Москве-реке домашняя собака, которую выгуливали без поводка и намордника, загрызла бобра. В Департаменте природопользования сообщили, что владельца животного уже установили и привлекут к ответственности.
В ведомстве подчеркнули, что вид убитого бобра находится в Красной книге.
Читайте также: