Россиянка устроилась в клинику и украла из сейфа внушительную сумму

В Москве стажерка стоматологии украла из сейфа полмиллиона рублей
Фото: iStock/Oleg Elkov

Жительница Серпухова, устроившаяся стажером администратора в стоматологическую клинику на Большой Декабрьской улице в Москве, похитила из сейфа 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.



Женщина специально выбрала момент, когда в клинике никого не было. Она открыла помещение ключами, зашла за стойку администратора, подобрала код к сейфу и забрала деньги, после чего скрылась.

Однако злоумышленница не учла, что в клинике установлены камеры видеонаблюдения. Полицейские задержали подозреваемую — часть украденных денег она уже успела потратить, оставшиеся вернули в клинику.

В отношении жительницы Серпухова возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Лидия Пономарева

