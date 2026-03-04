Россиянка устроилась в клинику и украла из сейфа внушительную сумму

04 марта 2026, 19:18

В Москве стажерка стоматологии украла из сейфа полмиллиона рублей

Фото: iStock/Oleg Elkov

Жительница Серпухова, устроившаяся стажером администратора в стоматологическую клинику на Большой Декабрьской улице в Москве, похитила из сейфа 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.