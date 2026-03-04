Россиянка устроилась в клинику и украла из сейфа внушительную сумму
Жительница Серпухова, устроившаяся стажером администратора в стоматологическую клинику на Большой Декабрьской улице в Москве, похитила из сейфа 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
Женщина специально выбрала момент, когда в клинике никого не было. Она открыла помещение ключами, зашла за стойку администратора, подобрала код к сейфу и забрала деньги, после чего скрылась.
Однако злоумышленница не учла, что в клинике установлены камеры видеонаблюдения. Полицейские задержали подозреваемую — часть украденных денег она уже успела потратить, оставшиеся вернули в клинику.
В отношении жительницы Серпухова возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
Читайте также: