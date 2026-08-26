В Башкирии автомобиль на скорости 120 км/ч снёс ограду и врезался в жилой дом
В селе Первушино в Башкирии легковой автомобиль на высокой скорости пробил металлическое ограждение и влетел прямо в фасад жилого дома. Кадры и информацию о происшествии опубликовал Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».
Водитель двигался по одной из центральных улиц населённого пункта и развил скорость около 120 километров в час. На прямом участке дороги он потерял контроль над машиной, выехал на обочину, а затем вылетел за пределы проезжей части.
Автомобиль протаранил забор перед домом и остановился только после удара о стену жилой постройки. В салоне находились два пассажира, включая одного несовершеннолетнего. К счастью, в результате аварии никто из участников происшествия не получил серьёзных травм.
Медики осмотрели всех находившихся в машине, но госпитализация никому не потребовалась. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и опрашивают свидетелей, чтобы установить точные обстоятельства случившегося.
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