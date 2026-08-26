В Башкирии автомобиль на скорости 120 км/ч снёс ограду и врезался в жилой дом

26 августа 2026, 14:30

Фото: Istock/Anton Novikov

В селе Первушино в Башкирии легковой автомобиль на высокой скорости пробил металлическое ограждение и влетел прямо в фасад жилого дома. Кадры и информацию о происшествии опубликовал Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».