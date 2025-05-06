Мужчина украл у своей тещи ювелирных украшений более чем на миллион рублей

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Житель Магадана был задержан за кражу ювелирных изделий. Мужчина обокрал собственную тещу.
Как сообщает МВД Медиа, в местное отделение полиции обратилась 48-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что из ее дома исчезли золотые серьги, кольца, браслеты и цепочки. Общая сумма украденных ювелирных изделий составляла более миллиона рублей.
В ходе расследования выяснилось, что кражу совершил зять пострадавшей. Мужчина имел доступ к ее жилищу. Украденные драгоценности он сдал в ломбард. Похищенное имущество полицейские изъяли в полном объеме и вернули их владелице.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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В ходе расследования выяснилось, что кражу совершил зять пострадавшей. Мужчина имел доступ к ее жилищу. Украденные драгоценности он сдал в ломбард. Похищенное имущество полицейские изъяли в полном объеме и вернули их владелице.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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Манцаев Рамиль