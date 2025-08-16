Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки в Тюмени
Ранним утром 16 августа в Тюмени прохожие обнаружили тело молодой девушки под окнами одного из многоэтажных домов. Очевидцы незамедлительно вызвали на место происшествия скорую.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, признаков насильственной смерти на теле не выявлено. В данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Правоохранительные органы продолжают расследование, стараясь выяснить причины и детали трагедии. Информация о личности погибшей и возможных причинах случившегося пока не разглашается.
