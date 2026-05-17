Женщина, прикованная наручниками к лавке, родила в суде
Женщина родила в нью-йоркском суде, прикованная наручниками к лавке, после того как провела сутки под арестом. Об этом сообщает британская газета The Independent.
У 33-летней женщины по имени Саманта Радаццо, которая находится под следствием по подозрению в хранении наркотиков, начались роды. Ей пришлось рожать без медицинской помощи, в присутствии сотрудников суда и правоохранительных органов.
Этот инцидент вызвал недовольство правозащитников различных организаций, которые потребовали провести тщательное расследование произошедшего. Уточняется, что некоторые из присутствующих позволили себе неуместные шутки по поводу ситуации.
Правозащитные организации выпустили совместное заявление, в котором отметили, что случившееся стало не просто нарушением процедуры или результатом недостаточной подготовки, а проявлением жестокости и аморальности со стороны пенитенциарной системы США. В связи с этим они потребовали пересмотреть условия содержания беременных женщин под стражей.
