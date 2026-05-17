В Японии арестовали организатора разбойного нападения, совершенного школьниками
Японская полиция задержала предполагаемого организатора разбойного нападения, совершенного в префектуре Тотиги группой школьников. Об этом сообщило японское общественное телевидение.
Задержанный оказался 28-летним местным жителем. Ранее полиция арестовала четверых подростков по подозрению в разбойном нападении и убийстве.
Инцидент произошёл 14 мая в жилом доме посёлка Каминокава префектуры Тотиги. Несколько человек ворвались в дом и напали на мать и её двух сыновей. 69-летняя женщина, директор компании, скончалась от множественных колотых ранений в грудь. Её дети госпитализированы с травмами. Следствие рассматривает основную версию о причастности к нападению организованной преступной группировки, которая вербует исполнителей через даркнет.
