Мужчина умер от кипятка в Обнинске

12 января 2026, 19:59

СК возбудил дело по факту смерти мужчины от кипятка в Обнинске

Фото: istockphoto/happyphoton

Следственный комитет возбудил уголовное дело в Калужской области после смерти мужчины, получившего ожоги из-за кипятка, внезапно пошедшего из душа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.