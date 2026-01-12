Мужчина умер от кипятка в Обнинске
Следственный комитет возбудил уголовное дело в Калужской области после смерти мужчины, получившего ожоги из-за кипятка, внезапно пошедшего из душа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что ранее в эфире федерального телеканала появилась информация о происшествии в Обнинске. Пожилой мужчина во время принятия душа обжёгся, когда вместо тёплой воды резко полилась горячая.
Спустя некоторое время пострадавший умер. По словам местных жителей, подобные случаи происходили и раньше, при этом управляющая компания отрицает свою причастность.
Расследование ведётся по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также отмечается, что глава СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя калужского управления Константину Василевичу доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
