Украинка не смогла улететь из Варшавы из-за надписи «бомба» на лбу
Украинку не пустили на рейс из Варшавы в Цюрих из-за надписи «бомба» на лбу. Об этом сообщает издание Wiadomosci.
29-летняя девушка написала это слово помадой и ходила в таком виде по аэропорту. Это привлекло внимание сотрудников службы безопасности.
Они задержали пассажирку и тщательно досмотрели, а также проверили ее багаж, но ничего опасного не нашли. При этом украинка вела себя спокойно и проявляла к ним агрессии.
Девушка заявила, что это была шутка. Однако, так как она нарушила правила безопасности аэропорта и закон, ее оштрафовали на 500 злотых, а авиакомпания сняла ее с рейса.
