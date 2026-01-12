Сингапурец заставлял подростка макать гениталии в соус чили и пить мочу
18-летний житель Сингапура получил 21 месяц испытательного срока за то, что обманом заставил другого подростка обмакнуть гениталии в соус чили. Об этом пишет газета South China Morning Post.
На момент событий обоим молодым людям было по 16 лет. Злоумышленник, притворяясь девушкой в соцсетях, убедил 16-летнего парня, что между ними существует некая романтическая связь.
Используя психологическое давление, он принуждал юношу выполнять унизительные действия, в том числе пить собственную мочу. Преступник также вымогал у него деньги и подарочные карты, которые получал через тайники в общественных местах.
Через некоторое время пострадавший обратился с заявлением в полицию. В итоге афериста арестовали, вину в содеянном он признал.
