Мужчина умер после обращения к врачам с температурой
В Геленджике следователи выясняют обстоятельства гибели 25-летнего Константина Петросяна, который попал в больницу с высокой температурой и простудой, но скончался спустя сутки.
KP.RU пишет, что молодого человека доставили в приемный покой городской больницы в ноябре прошлого года с жалобами на температуру и сильное обезвоживание. Его направили в инфекционное отделение, однако вечером того же дня состояние резко ухудшилось, и пациента перевели в реанимацию.
По предварительным данным, у Константина развился анафилактический шок — аллергическая реакция на внутривенный антибиотик. Врачи сообщили родным, что состояние удалось стабилизировать, но на следующее утро он скончался. Сестра погибшего Анна рассказала, что семья до сих пор не понимает причин случившегося. Особое недоумение вызывает тот факт, что записи с камер видеонаблюдения в больнице за тот период бесследно исчезли.
Результаты вскрытия шокировали родственников — у мужчины обнаружили прокол сонной артерии и вены на шее, что привело к внутреннему кровотечению. По словам близких, кровопотерю никто не заметил до самого утра, и к моменту выявления проблемы спасти пациента уже не удалось.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В краевом минздраве от комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну. Сейчас следователи изучают медицинские документы и действия персонала, пытаясь восстановить полную картину произошедшего в ту ночь.
