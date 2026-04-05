«Во рту стекло было»: Пассажирка рассказала о помощи после ЧП под Ульяновском
Пассажирка поезда Москва-Челябинск Наталья Кожевникова поделилась подробностями схода состава в Ульяновской области. Об этом пишет РИА Новости.
По словам собеседницы, мужчины, оказавшиеся на месте происшествия, активно помогали женщинам и детям покинуть аварийный поезд.
«Во рту стекло у меня было, прополоскала быстренько, и потом нас начали мальчики вытаскивать из поезда», — прокомментировала Кожевникова.
Утром 3 апреля в Ульяновской области сошли с рельсов семь вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва — Челябинск. По актуальным данным регионального минздрава, в больницах остаются 23 пострадавших, среди которых пятеро детей. Глава региона Алексей Русских ранее уточнял, что всего в результате инцидента пострадали 55 человек. Возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.