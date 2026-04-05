«Во рту стекло было»: Пассажирка рассказала о помощи после ЧП под Ульяновском

05 апреля 2026, 13:37

РИА Новости: Пассажирка рассказала о помощи людей после ЧП под Ульяновском

Пассажирка поезда Москва-Челябинск Наталья Кожевникова поделилась подробностями схода состава в Ульяновской области. Об этом пишет РИА Новости.





По словам собеседницы, мужчины, оказавшиеся на месте происшествия, активно помогали женщинам и детям покинуть аварийный поезд.





«Во рту стекло у меня было, прополоскала быстренько, и потом нас начали мальчики вытаскивать из поезда», — прокомментировала Кожевникова.