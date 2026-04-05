30 детей эвакуировали из горящего ТЦ в российском городе

80 человек эвакуировали из горящего ТЦ в Нягани
Фото: iStock/DmyTo

В городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа загорелся торгово-развлекательный центр «Оазис Плаза». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.



По данным ведомства, пожар произошел в одном из вещевых магазинов на втором этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 80 человек, включая 30 детей.

Пожарные ликвидировали очаг на площади четыре квадратных метра. На место выезжали 23 специалиста и семь единиц техники. Пострадавших нет, все причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что загорелась кровля главного здания Московского высшего общевойскового командного училища. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 100 человек.

Лидия Пономарева

