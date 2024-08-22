Мужчина умер после похмельной капельницы в Казани

Мужчина умер от применения похмельной капельницы в Казани, сообщает SHOT. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По словам косметолога Эдже Сиагатовой, раньше она использовала для обслуживания клиентов тот же препарат, что и сейчас, однако последствий не было.