Мужчина умер после похмельной капельницы в Казани

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Мужчина умер от применения похмельной капельницы в Казани, сообщает SHOT. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По словам косметолога Эдже Сиагатовой, раньше она использовала для обслуживания клиентов тот же препарат, что и сейчас, однако последствий не было.
Сиагатова также отметила, что якобы погибший Виталий с супругой являются бывшими наркоманами, которых она давно лечила, поэтому не думала, что такие последствия будут после витаминной капельницы. Супружеской паре стало плохо, их рвало кровью. На сообщение от клиентов о таких последствиях Сиагатова ответила извинениями.
Позже выяснилось, что в шприце мужчины находились остатки от раствора, который используется при выведении из сильных запоев, однако жена опровергает наличие у него каких-либо зависимостей.
По заявлению косметолога, теперь у нее якобы вымогают 200 тысяч рублей. Сейчас открыто уголовное производство по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. К слову, по данным СМИ, у Сиагатовой нет ИП, а физлицо с этими данными обанкротилось.
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Позже выяснилось, что в шприце мужчины находились остатки от раствора, который используется при выведении из сильных запоев, однако жена опровергает наличие у него каких-либо зависимостей.
По заявлению косметолога, теперь у нее якобы вымогают 200 тысяч рублей. Сейчас открыто уголовное производство по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. К слову, по данным СМИ, у Сиагатовой нет ИП, а физлицо с этими данными обанкротилось.
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Никита Кротов