В Краснодонском районе произошло жестокое убийство пожилой пары

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В Краснодонском районе ЛНР безжалостный преступник застрелил пожилых супругов ради 110 000 рублей, которые они копили на похороны. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Сообщается, что злоумышленник заранее подготовился к преступлению: он узнал о местонахождении охотничьего ружья с патронами у знакомого и в ту же ночь украл его. После этого мужчина узнал адрес беззащитной пары (супругам за 80 лет) и проник в их дом через окно. Он расстрелял пожилых людей и забрал все их сбережения, которые предназначались на похороны.
После совершения преступления он покинул территорию ЛНР, однако вскоре был задержан в Санкт-Петербурге. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в СИЗО, где пробудет до 18 сентября. Следственные органы продолжают расследование дела, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после исчезновения семейной пары в Приморье месяц назад. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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После совершения преступления он покинул территорию ЛНР, однако вскоре был задержан в Санкт-Петербурге. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в СИЗО, где пробудет до 18 сентября. Следственные органы продолжают расследование дела, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после исчезновения семейной пары в Приморье месяц назад. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова