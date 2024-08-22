Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Пермском крае

Фото: РИА Новости/МЧС РФ
В городе Кизел в Пермском крае в результате взрыва произошло частичное обрушение крыши и перекрытий между этажами. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовая колонка.
Спасатели извлекли из-под завалов мужчину, сообщает телеграм-канал SHOT. Пострадавший госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Ещё одна женщина, получившая травму при взрыве, от госпитализации отказалась, медицинская помощь оказана ей на месте.
Сотрудники МЧС полагают, что взорвалась газовоздушная смесь, возгорания после хлопка не произошло. Обрушились потолочные перекрытия между третьим и четвёртым этажами. Из здания эвакуированы 16 человек, в том числе четверо детей. На месте работают специалисты экстренных служб.
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Александр Бойцов