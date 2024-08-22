Подмосковные подростки отрезали девочке волосы из-за замечания

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Подростки напали на десятилетнюю девочку и отрезали ей прядь волос, инцидент произошёл в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление поступило от матери пострадавшей. По предварительной информации, мальчики-подростки схватили девочку и ножницами срезали ей прядь волос с головы», — говорится в сообщении.По данным Следственного комитета Московской области, нападение произошло после того, как девочка сделала подросткам замечание за их некорректное поведение в общественном месте.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Следователи устанавливают участников нападения на ребёнка и выясняют подробности случившегося.
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