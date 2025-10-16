16 октября 2025, 15:15

The Mirror: Мужчина умер в США в свой «счастливый день»

Фото: istockphoto/dominikherz

В США мужчина скончался через несколько минут после того, как отправил своей девушке сообщение о «счастливом дне». Об этом пишет газета Mirror.