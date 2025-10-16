Мужчина умер в США в свой «счастливый день»
В США мужчина скончался через несколько минут после того, как отправил своей девушке сообщение о «счастливом дне». Об этом пишет газета Mirror.
25‑летний Майкл Лордсон, который подрабатывал уборщиком в казино в Неваде, нашёл оставленную кем‑то сигарету с наркотическими веществами и, не подумав о последствиях, закурил её.
Перед этим он написал возлюбленной о хорошем настроении, однако вскоре потерял сознание и умер. Позднее выяснилось, что причиной стала передозировка.
Ранее в американском Диснейленде женщина отправилась на страшный аттракцион, после чего внезапно умерла, её сердце не выдержало. Очевидцы пытались оказать помощь, но спасти её не удалось.
