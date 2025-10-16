Семь мужчин похитили и изнасиловали школьницу — их осудили спустя 23 года
В Индии семерых мужчин приговорили к 20 годам тюрьмы за похищение и изнасилование школьницы. Об этом пишет The Times of India.
Все случилось еще в 2002 году, но суд состоялся только сейчас, так как в процессе многое вызывало вопросы. По версии следствия, когда девочка находилась недалеко от поля, неизвестные напали на нее и похитили. Жертву педофилов нашли лишь два месяца спустя.
Пострадавшая дала показания, но их не стали принимать. Чтобы добиться каких-либо действий от правоохранителей, семья обратилась в суд. Позже те сфабриковали доказательства против двоих человек. Среди задержанных был политик, якобы в здании которого удерживали девочку, однако дело против него закрыли.
В итоге семь фигурантов отправили за решетку. Их также обязали выплатить штрафы. Кроме того, в ходе заседания официально оправдали тех, кого ложно обвинили в преступлении. В настоящее время прокуроры договариваются с властями о возобновлении дела против политика.
