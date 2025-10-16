Семь мужчин похитили и изнасиловали школьницу — их осудили спустя 23 года

16 октября 2025, 14:59

В Индии осудили семь мужчин, которые изнасиловали школьницу в 2002 году

Фото: iStock/Rafa Jodar

В Индии семерых мужчин приговорили к 20 годам тюрьмы за похищение и изнасилование школьницы. Об этом пишет The Times of India.