В Кемерове после конфликта в ресторане погиб мужчина
В соцсетях 16 октября появилось сообщение о драке в одном из заведений Кемерова, которая закончилась поножовщиной и смертью мужчины. Как сообщили корреспонденту Сибдепо в пресс-службе следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как отмечают очевидцы, инцидент произошёл ночью в популярном заведении на улице Дружбы в Южном микрорайоне города. При этом упомянутый в сообщениях «бар» фактически является рестораном, следует из информации 2ГИС.
Автор публикации в Сети утверждает, что погибший получил ножевые ранения, однако в Следственном комитете Кузбасса эти сведения официально пока не подтвердили.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Нижегородской области. Местный житель был приговорён к 14 годам колонии строгого режима за убийство знакомой. В ходе ссоры осуждённый нанёс потерпевшей более 60 ударов различными предметами, включая вилку и нож, после чего скрылся с места преступления. Женщина скончалась от полученных травм.
Читайте также: