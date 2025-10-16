В Кемерове после конфликта в ресторане погиб мужчина

16 октября 2025, 14:55

Фото: istockphoto / tiero

В соцсетях 16 октября появилось сообщение о драке в одном из заведений Кемерова, которая закончилась поножовщиной и смертью мужчины. Как сообщили корреспонденту Сибдепо в пресс-службе следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.