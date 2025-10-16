Don Mash: в Армении убили ростовского врача
В Армении убили врача из Ростова. Как пишет телеграм-канал Don Mash, Информацию подтвердили на сайте клиники, где работала эндокринолог Маринэ Айрапетян.
По данным зарубежных СМИ, преступник застрелил медика и её спутника, после чего скрылся на автомобиле. Тела обнаружили в одной из беседок села Зовашен, позже нашли и самого убийцу.
Прощание с Маринэ пройдёт завтра в церкви Сурб‑Хач.
Перед этим сообщалось, что в квартире Петербурга нашли тела двух парней. Отмечалось, что молодым людям было 25 и 27 лет.
Читайте также: